ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНОООО(((( переведите пж текст на французский язык "Нам с??азали, что зарубежные спортсмены приезжают вечером. Мы знали заранее, что они приедут. Спортсмены надеялись, что смогут побывать в Петербурге и...
Французский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНОООО(((( переведите пж текст на французский язык "Нам с??азали, что зарубежные спортсмены приезжают вечером. Мы знали заранее, что они приедут. Спортсмены надеялись, что смогут побывать в Петербурге и Киеве. Мы были уверены, что наши спортсмены получат много призов на соревнованиях. Наши спортсмены обещали, что после соревнований они пойдут в театр. Нам сказали, что соревнования начнутся в половине одиннадцатого."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
On nous a dit que les athlètes arrivent dans la soirée. Nous savions à l'avance, qu'ils viennent. Les athlètes avaient espéré que peuvent visiter à saint-Pétersbourg et Kiev. Nous étions sûrs que nos athlètes recevront de nombreux prix dans les concours. Nos athlètes ont promis qu'après la compétition, ils vont au théâtre. On nous a dit que la compétition commence à la moitié de la onzième.
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