ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНОООО(((( переведите пж текст на французский язык "Нам с??азали, что зарубежные спортсмены приезжают вечером. Мы знали заранее, что они приедут. Спортсмены надеялись, что смогут побывать в Петербурге и...

Французский язык

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНОООО(((( переведите пж текст на французский язык "Нам с??азали, что зарубежные спортсмены приезжают вечером. Мы знали заранее, что они приедут. Спортсмены надеялись, что смогут побывать в Петербурге и Киеве. Мы были уверены, что наши спортсмены получат много призов на соревнованиях. Наши спортсмены обещали, что после соревнований они пойдут в театр. Нам сказали, что соревнования начнутся в половине один­надцатого."

Автор: Гость