Сочинение на тему мои обязанности в семье
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Сочинение на тему мои обязанности в семье
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обязанности членов семьиОбязанности в семье – тема, которая является источником конфликтов для большинства семейных пар. Кто должен заниматься мытьем посуды, а кто уборкой? Кто должен материально обеспечивать семью, а кто нянчить детей? Как правильно распределить обязанности в семье и при этом сохранить семейное счастье? Именно об этом мы сегодня расскажем вам.
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