Сочинение на тему мои обязанности в семье

Русский язык
Сочинение на тему мои обязанности в семье
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обязанности членов семьиОбязанности в семье – тема, которая является источником конфликтов для большинства семейных пар. Кто должен заниматься мытьем посуды, а кто уборкой? Кто должен материально обеспечивать семью, а кто нянчить детей? Как правильно распределить обязанности в семье и при этом сохранить семейное счастье? Именно об этом мы сегодня расскажем вам.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Написать рассказ про имя Яна Что оно обозначает С перевода какого языка Вот образец
Ответить
Обществознание
Нужно придумать любой продукт(товар), дать название, придумать рекламу, заранее спасибо)
Ответить
Биология
Составьте план своего ответа, доказывающего взаимосвязь всех фаз фотосинтеза. По??ему при нарушении световой фазы не может полноценно осуществлятьс...
Ответить
Русский язык
Составьте текст небольшой. Ехали мы по лесу, слышим...
Ответить
Математика
Выразите в гривнах 58 к 2 к 56 грн 55 к 175 к Тема десятичные дроби
Ответить