Нужно придумать любой продукт(товар), дать название, придумать рекламу, заранее спасибо)
Обществознание
Нужно придумать любой продукт(товар), дать название, придумать рекламу, заранее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помидоры.Помидоры от Сеньора-Помидора.Сеньор-Помидор он по продаже помидоров-чемпион покупайте раскупайте высший сорт.
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