Написать рассказ про имя Яна Что оно обозначает С перевода какого языка Вот образец

Окружающий мир
Написать рассказ про имя Яна Что оно обозначает С перевода какого языка Вот образец
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Меня зовут Яна. в переводе с древнееврейского языка это значит "милость Божья".  Поэтому  Яны добрые, приветливые,  самоуверенные и энергичные. 
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