Написать рассказ про имя Яна Что оно обозначает С перевода какого языка Вот образец
Окружающий мир
Написать рассказ про имя Яна Что оно обозначает С перевода какого языка Вот образец
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Меня зовут Яна. в переводе с древнееврейского языка это значит "милость Божья". Поэтому Яны добрые, приветливые, самоуверенные и энергичные.
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