Прочитайте найдите в предложениях слова которые звучат одинаково но имеют разное значение каким Какими частями речи они являются. Затопили печь пироги печь, снежное покрывало всю землю покрывала, ведро дало течь и вода стала т...

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Прочитайте найдите в предложениях слова которые звучат одинаково но имеют разное значение каким Какими частями речи они являются. Затопили печь пироги печь, снежное покрывало всю землю покрывала, ведро дало течь и вода стала течь, была Катюша, запела, она все песни запевала. Спишите в скобках укажите вопросы к словам которые звучат одинаково

Автор: Гость