Прочитайте найдите в предложениях слова которые звучат одинаково но имеют разное значение каким Какими частями речи они являются. Затопили печь пироги печь, снежное покрывало всю землю покрывала, ведро дало течь и вода стала т...
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Прочитайте найдите в предложениях слова которые звучат одинаково но имеют разное значение каким Какими частями речи они являются. Затопили печь пироги печь, снежное покрывало всю землю покрывала, ведро дало течь и вода стала течь, была Катюша, запела, она все песни запевала. Спишите в скобках укажите вопросы к словам которые звучат одинаково
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Затопили (что?) ПЕЧЬ-существительное пироги (что делать?) ПЕЧЬ-глагол снежное (что?) ПОКРЫВАЛО (существительное) землю (что делало?) ПОКРЫВАЛО (глагол) дало (что?) ТЕЧЬ-существительное стала (что делать?) ТЕЧЬ-глагол Катюша (кто?) запевала (существительное) (что делала?) запевала (глагол)
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