Подчеркни лишнее слово в каждой строчке: Утренний, красивый, лес, густой. Крепкий, прыгает, моет, слушает. Добрая, честная, смелые, счастливая
Русский язык
Подчеркни лишнее слово в каждой строчке: Утренний, красивый, лес, густой. Крепкий, прыгает, моет, слушает. Добрая, честная, смелые, счастливая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) лес 2)крепкий 3)смелые
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Французский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНОООО(((( переведите пж текст на французский язык "Нам с??азали, что зарубежные спортсмены приезжают вечером. Мы знали ...
Русский язык
Прочитайте найдите в предложениях слова которые звучат одинаково но имеют разное значение каким Какими частями речи они являются. Затопили печь п...
Русский язык