Подчеркни лишнее слово в каждой строчке: Утренний, красивый, лес, густой. Крепкий, прыгает, моет, слушает. Добрая, честная, смелые, счастливая

Русский язык
Подчеркни лишнее слово в каждой строчке: Утренний, красивый, лес, густой. Крепкий, прыгает, моет, слушает. Добрая, честная, смелые, счастливая
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) лес 2)крепкий 3)смелые
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