Подбери два числа произведение которых равно 18 А разность 7
Математика
Подбери два числа произведение которых равно 18 А разность 7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число 2*9=18 9-2=7 я думаю так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Установите последовательность расположений представленных царства Растения в п??оцессе эволюции. а)берёза, б) хламидомонада, в) мох сфагнум г) топо...
Окружающий мир
Русский язык
Математика
10 слив весят столько же,сколько весят 3 яблока и 1 груша,а6 слив и 1 яблоко-как 1 груша.Сколько слив надо забрать,чтобы их масса была равна массе ...
Математика