Добровольная автономия человека в природной среде?

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Добровольная автономия человека в природной среде?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лучше не мусорить и не бросать в море сигареты и не ловить рыбу и человек очень медленно растёт
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