Из 1800 кг сахарной свеклы можно получить 320кг сахара.Какую часть веса сахарной свеклы составляет вес сахара?
Математика
Из 1800 кг сахарной свеклы можно получить 320кг сахара.Какую часть веса сахарной свеклы составляет вес сахара?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Складываем пропорцию: 1800 кг - 100% 320 кг - х% 320*100/1800=17,7%
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