Какая корневая система у лука резанца

Биология
Какая корневая система у лука резанца
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У всех лилейных мочковатая корневая система, поэтому у лука резанца - мочковатая корневая система.
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