Поселка вышли одновременно в противоположных направлениях два пешехода со скоро??тью 1 пешехода 5 километров в час скорость другого 4 километров час на каком расстоянии друг от друга будут пешехода через 3 часа

Математика

Поселка вышли одновременно в противоположных направлениях два пешехода со скоро??тью 1 пешехода 5 километров в час скорость другого 4 километров час на каком расстоянии друг от друга будут пешехода через 3 часа

Автор: Гость