Поселка вышли одновременно в противоположных направлениях два пешехода со скоро??тью 1 пешехода 5 километров в час скорость другого 4 километров час на каком расстоянии друг от друга будут пешехода через 3 часа
Математика
Поселка вышли одновременно в противоположных направлениях два пешехода со скоро??тью 1 пешехода 5 километров в час скорость другого 4 километров час на каком расстоянии друг от друга будут пешехода через 3 часа
Ответ(ы) на вопрос:
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В противоположных направлениях - скорости складываются. S = (V1 + V2)*T = (5+4)*3 = 27 км - ОТВЕТ
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