Разбери как часть речи слова собака и ранняя

Гость: Гость:

Собака - существительное. 1. (Кто?) собака Н.ф. - собака 2. Пост. - одуш., нариц., 1 скл., ж.р.;непост. - ед. ч., И. п. 3. (Кто?) собака ______ Ранняя - прилагательное. 1.(Какая?) ранняя. Н.ф. - ранний 2. Пост. - качественное, непост. - ж.р., ед. ч. , И.п. 3. (Какая?) ранняя ~~~~~~