Разбери как часть речи слова собака и ранняя
Русский язык
Разбери как часть речи слова собака и ранняя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собака - существительное. 1. (Кто?) собака Н.ф. - собака 2. Пост. - одуш., нариц., 1 скл., ж.р.;непост. - ед. ч., И. п. 3. (Кто?) собака ______ Ранняя - прилагательное. 1.(Какая?) ранняя. Н.ф. - ранний 2. Пост. - качественное, непост. - ж.р., ед. ч. , И.п. 3. (Какая?) ранняя ~~~~~~
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Окружающий мир
Другие предметы
• В каждом слове замените всего одну букву на другую так, чтобы получилось слова, ??тносящиеся к теме «Лес». машина,
Математика
Запиши число в котором 25 единиц 2 класса , 4 единицы 2 класса и 16 единиц 1 класса , 207единиц 1 класса и 18 единиц 2 класса , 100 единиц 2 класса...