Выполните фонетический разбор слов ночью,вылезти

Русский язык
Выполните фонетический разбор слов ночью,вылезти
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