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Помогите пожалуйста СРОЧНО 2 задания на фото
Физика
Помогите пожалуйста СРОЧНО 2 задания на фото
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Гость:
Надо 22 + 45 = 67 вот ответ
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