Буын үндестігіне бағынбайтын септікті атаңдар. Бір сөзді толық септеңдер.
Қазақ тiлi
Буын үндестігіне бағынбайтын септікті атаңдар. Бір сөзді толық септеңдер.
Ответ(ы):
Гость:
Мягкая у, н с хвостиком, н с хвостиком. по очередности пропушеный буквы ))
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