Марат жұмысына ерте келсе, жұмысын тез бітіреді. Алмагүлдің анасы келмейінше, үйд?? жинап қою керек.

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Марат жұмысына ерте келсе, жұмысын тез бітіреді. Алмагүлдің анасы келмейінше, үйд?? жинап қою керек.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У твердая, следующая пропущеная у твердая,у мягкая, н с хвостиком, и последняя пропущеная а это анасы. Пишу так потому что нет казахских букв)))
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