Марат жұмысына ерте келсе, жұмысын тез бітіреді. Алмагүлдің анасы келмейінше, үйд?? жинап қою керек.
Русский язык
Марат жұмысына ерте келсе, жұмысын тез бітіреді. Алмагүлдің анасы келмейінше, үйд?? жинап қою керек.
Ответ(ы):
Гость:
У твердая, следующая пропущеная у твердая,у мягкая, н с хвостиком, и последняя пропущеная а это анасы. Пишу так потому что нет казахских букв)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Формирование централизованного государства после феодальной раздробленности является: специфическим этапом развития русских земель закономерным...
Українська мова
Русский язык