Соченение на тему мой любимы цветок
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Соченение на тему мой любимы цветок
Ответ(ы):
Гость:
Роза это мой любимый цветок мне нравятся красные розы Розы впервые начали выращивать в Древнем Риме вот пример почему мне нравятся розы потому что мне нравится древний рим
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