Купили 3 килограмм моркови по 8 руб. за килограмм и на 25 руб. капусты на сколько рублей как купленная капуста дороже моркови и какова стоимость покупки напишите с пояснением ответ

Математика
Купили 3 килограмм моркови по 8 руб. за килограмм и на 25 руб. капусты на сколько рублей как купленная капуста дороже моркови и какова стоимость покупки напишите с пояснением ответ
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Ответ(ы):
Гость:
8*3=24р 25-24=1р 25+24=49р
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