Купили 3 килограмм моркови по 8 руб. за килограмм и на 25 руб. капусты на сколько рублей как купленная капуста дороже моркови и какова стоимость покупки напишите с пояснением ответ

Математика

Купили 3 килограмм моркови по 8 руб. за килограмм и на 25 руб. капусты на сколько рублей как купленная капуста дороже моркови и какова стоимость покупки напишите с пояснением ответ

Автор: Гость