Як залежить потенціальна енергія тіла від: а) маси тіла; б) висоти тіла над землею ?
Физика
Як залежить потенціальна енергія тіла від: а) маси тіла; б) висоти тіла над землею ?
Ответ(ы):
Гость:
E=mgh - від маси тіла і від його висоти над поверхнею землі.
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