На нейтрализацию уксусной кислоты было израсходовано 0,4г гидроксида натрия.Уксусной кислоты было в растворе помогите решить
Химия
На нейтрализацию уксусной кислоты было израсходовано 0,4г гидроксида натрия.Уксусной кислоты было в растворе помогите решить
Ответ(ы):
Гость:
CH3COOH+NaOH=CH3COONa+H20 n(NaOH)=m/M=0,4г/(40г/моль)=0,01 моль n(NaOH)=n(CH3COOH) (по уравнению реакции) m(CH3COOH)=Mn=60г/моль*0,01моль=0,6г
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