На нейтрализацию уксусной кислоты было израсходовано 0,4г гидроксида натрия.Уксусной кислоты было в растворе помогите решить

Химия

На нейтрализацию уксусной кислоты было израсходовано 0,4г гидроксида натрия.Уксусной кислоты было в растворе помогите решить

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