Решите уравнение. 30 -x=42

Математика
Решите уравнение. 30 -x=42
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Ответ(ы):
Гость:
30 -x  = 42 -x = 12  x = -12
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