Тестовые задания по русскому языку.1.В каких словах есть буква непроизносимого со??ласного звука?1)яс.ный2)ус.ный3)сер.це4)тес.ный.Второй вопрос.Где неверно подобрано проверочное слово?1)свис.нет-свистнуть2)ужас.ный-ужас3)прекр...

Русский язык
Тестовые задания по русскому языку.1.В каких словах есть буква непроизносимого со??ласного звука?1)яс.ный2)ус.ный3)сер.це4)тес.ный.Второй вопрос.Где неверно подобрано проверочное слово?1)свис.нет-свистнуть2)ужас.ный-ужас3)прекрас.ный-прекрасен4)хрус.нула-хруст.Третий вопрос.В каком слове две неповторяемые орфограммы?1)комната2)магазин3)молоко4)воробей.4-вопрос.Где неповторяема орфограмма-непроизносимый согласный?1)лестница2)лапша3)солнце4)интересный
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. 2) устный, 3)сердце 2. свистнет-свист  3.3) магазин .4 1)  лестница, 3)солнце
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