Тестовые задания по русскому языку.1.В каких словах есть буква непроизносимого со??ласного звука?1)яс.ный2)ус.ный3)сер.це4)тес.ный.Второй вопрос.Где неверно подобрано проверочное слово?1)свис.нет-свистнуть2)ужас.ный-ужас3)прекр...

Русский язык

Тестовые задания по русскому языку.1.В каких словах есть буква непроизносимого со??ласного звука?1)яс.ный2)ус.ный3)сер.це4)тес.ный.Второй вопрос.Где неверно подобрано проверочное слово?1)свис.нет-свистнуть2)ужас.ный-ужас3)прекрас.ный-прекрасен4)хрус.нула-хруст.Третий вопрос.В каком слове две неповторяемые орфограммы?1)комната2)магазин3)молоко4)воробей.4-вопрос.Где неповторяема орфограмма-непроизносимый согласный?1)лестница2)лапша3)солнце4)интересный

Автор: Гость