Срочно срочно срочно нужно маленькое сочинение предложений 7 -8 на тему Подвиг кот??рый я совершила. Дам 21 балов

Гость: Гость:

Для каждого человека слово Подвиг имеет разный смысл: кто-то вытащил человека из огня, кто-то покорил вершину неприступного Эвереста, кто-то помогает бездомным. Я в свои * не знаю возраст автора* не имею каких-то великих достижений, однако делая добрые дела, я получаю заряд хорошего настроения и горжусь собой. Совсем недавно на улице возле нашего дома/подъезда я увидела больного щенка. Местами у него не было шерсти, он хромал и его ухо было изранено. Пройти мимо у меня не хватило совести. Кем бы я была, оставив слабое существо в холод без помощи? Схватив животное, я уверенным шагом направилась в ближайшую ветеринарную клинику где отдала его врачу. Конечно, за осмотр и прописанные ветеринаром препараты стоили денег, и я, собрав все свои карманные деньги, что имела на тот момент, отдала их. Правда, на лекарства у меня не хватало, поэтому я просто понесла Берта ( так я назвала питомца) к себе домой в надежде найти понимание у родителей. И мне повезло, так как мама и папа, придя вечером с работы, разрешили на время оставить Берта себе. Через пару недель это был уже здоровый и жизнерадостный щенок, которому быстро нашлось место, увы, в другой семье. Но я уверена, что мы его отдали в хорошие руки.