При каких значениях Х следующие дроби не имеют смысла: 1) 3/(х-2); 2) 4-Х/3-х; с решением. Спасибо!
Алгебра
При каких значениях Х следующие дроби не имеют смысла: 1) 3/(х-2); 2) 4-Х/3-х; с решением. Спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
Дробь не имеет смысла , если знаменатель =0 1) 3/ (х-2) при х= 2 х-2=0 ⇒ х= 2 2) (4-х) / (3-х) при х= 3 3-х=0⇒ -х=-3 ⇒ х= 3
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