При каких значениях Х следующие дроби не имеют смысла: 1) 3/(х-2); 2) 4-Х/3-х; с решением. Спасибо!

Алгебра

При каких значениях Х следующие дроби не имеют смысла: 1) 3/(х-2); 2) 4-Х/3-х; с решением. Спасибо!

Автор: Гость