Во дворе стояло 120 автомобилей одну четвёртую часть составляют автомобили чёрног?? цвета треть пятую часть серого а остальные автомобили синего цвета сколько автомобилей синего цвета

Математика

Во дворе стояло 120 автомобилей одну четвёртую часть составляют автомобили чёрног?? цвета треть пятую часть серого а остальные автомобили синего цвета сколько автомобилей синего цвета

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