Во дворе стояло 120 автомобилей одну четвёртую часть составляют автомобили чёрног?? цвета треть пятую часть серого а остальные автомобили синего цвета сколько автомобилей синего цвета

Математика
Во дворе стояло 120 автомобилей одну четвёртую часть составляют автомобили чёрног?? цвета треть пятую часть серого а остальные автомобили синего цвета сколько автомобилей синего цвета
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
14 * 120 = 30 - машин черного цвета  35 * 120 = 72 - машин серого цвета 30 + 72 = 102 - машин серого и черного цвета вместе 120 - 102 = 18 - машин синего цвета  Ответ: 18 
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