Во дворе стояло 120 автомобилей одну четвёртую часть составляют автомобили чёрног?? цвета треть пятую часть серого а остальные автомобили синего цвета сколько автомобилей синего цвета
Математика
Во дворе стояло 120 автомобилей одну четвёртую часть составляют автомобили чёрног?? цвета треть пятую часть серого а остальные автомобили синего цвета сколько автомобилей синего цвета
Ответ(ы):
Гость:
14 * 120 = 30 - машин черного цвета 35 * 120 = 72 - машин серого цвета 30 + 72 = 102 - машин серого и черного цвета вместе 120 - 102 = 18 - машин синего цвета Ответ: 18
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Формирование Российского централизованного государства после периода феодальной раздробленности - это: специфический этап развития русских земель...
Українська мова
Математика
Физика