Как надо вычеслить параллепипед

Математика
Как надо вычеслить параллепипед
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Гость:
Перемножить ширину, длину и высоту. а*б*с=д
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