До слова верба і веселі доберется і запишіть перевірці слова
Українська мова
До слова верба і веселі доберется і запишіть перевірці слова
Ответ(ы):
Гость:
ВербА- вЕрбний весЕлі - вЕсело ////////////////////////////////
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