Зробити аналіз іменника дубом

Українська мова
Зробити аналіз іменника дубом
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дубом це прикметник а дуб, дуби це іменники: дуб(-0-)3зв.,3б. дуби(-0-0)4зв.,4б. дубом(-0-0-)5зв.,5б.
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