Формирование централизованного государства после феодальной раздробленности является: специфическим этапом развития русских земель закономерным этапом исторического развития специфической чертой развития Европы специфическо...
История
Формирование централизованного государства после феодальной раздробленности является: специфическим этапом развития русских земель закономерным этапом исторического развития специфической чертой развития Европы специфической чертой развития Азии
Ответ(ы):
Гость:
Закономепным этапом исторического развития.
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