Чему равен внутренние углы правильного десятиугольника

Алгебра
Чему равен внутренние углы правильного десятиугольника
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Ответ(ы):
Гость:
Он равен 144 градуса
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