1000/(67+33)*5= помогите
Математика
1000/(67+33)*5= помогите
Ответ(ы):
Гость:
1000:(67+33)*5=1000:100*5=10*5=50
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ширина прямоугольника равна 4 см это на а см больше его ширины запиши в видк выражения площадь этого прямоугольника
Русский язык
Марат жұмысына ерте келсе, жұмысын тез бітіреді. Алмагүлдің анасы келмейінше, үйд?? жинап қою керек.
История
Формирование централизованного государства после феодальной раздробленности является: специфическим этапом развития русских земель закономерным...
Українська мова