Ширина прямоугольника равна 4 см это на а см больше его ширины запиши в видк выражения площадь этого прямоугольника
Математика
Ширина прямоугольника равна 4 см это на а см больше его ширины запиши в видк выражения площадь этого прямоугольника
Ответ(ы):
Гость:
Я не знаю прости я но я просто думаю 4 см ну если не правильно то прости а сейчас я буду писать фигню горпреоорпьмпбь
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