Выполните фонетический разбор слова жизнь
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Выполните фонетический разбор слова жизнь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жизнь ж-[ж]-согл.,парн. тв.,парн. зв. и-[и]-гл., уд. з-[з]-согл.,парн.тв.,парн.зв. н-[н`]-гл.,безуд. ь
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