Выполните округление до указанного разряда:lt;br /gt; a) до сотен - 2575; 86 039
Математика
Выполните округление до указанного разряда:lt;br /gt; a) до сотен - 2575; 86 039
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 575=2 600 86 039=86 000 448 731=449 000 180 960=181 000 7 734 106=8 000 000 6 381 710= 6 000 000 12 803 326=12 800 000 257 902 581=257 900 000
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай текст.Озаглавь его,как ты думаешь,почему автор считает свою семью крепостью ?как тв относишься к своей семье?Помогаешь ли родственникам?к ...
Русский язык
География