Выпыши из текста на с.90 все словосочетания, в которых зависимыми словами являются существительные в форме Т.п. ед. или мн.ч ЛЕТНИЙ ЗНОЙ Стояла жара. Мы шли сосновыми лесами. Кричали медведки. Пахало сосновой корой и земляни...

Русский язык
Выпыши из текста на с.90 все словосочетания, в которых зависимыми словами являются существительные в форме Т.п. ед. или мн.ч ЛЕТНИЙ ЗНОЙ Стояла жара. Мы шли сосновыми лесами. Кричали медведки. Пахало сосновой корой и земляникой. Над верхушками сосен неподвижно висел ястреб. Лес был накалён от зноя. Мы отдыхали в густых чащах осин и берёз. Там дышали запахом травы и корней. К вечеру мы вышли к озеру. На небе блестели звёзды. Утки с тяжёлым свистом летели на ночлег. (К. Паустовский) Выпиши из текста два прилагательных, пять существительных и три глагола с без ударными гласными в корне, рядом напиши проверочные слова. Спиши выделенное предложения. Подчеркни основу и выпиши словосочетания. Запиши подчёркнутое слово в начальной форме, сделай его звукобуквенный разбор.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сосновыми лесами,сосновой корой и земляникой,запахом травы,запахом корней,с тяжелым свистом.... 2)сосновой,тяжелым 3)жара,медведки,ястреб,лес,утки 4)стояла(первая о)-стоя,висел(первая и)-повис 5)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Куда верблюд использует жир?
Ответить
Қазақ тiлi
Сын есімдердің антонимін екінші бағаннан тап
Ответить
Русский язык
Помогите,пожалуйста!Насильно записали на олимпиаду по русскому,а я ничего не знаю.Помогайте!
Ответить
Русский язык
Прочитайте и скажите, по какому принципу прилагательные объединены в группы.дайт?? название каждой группе.обозначьте суффиксы. 1. Игорев,отцов,ба...
Ответить
Литература
Сколько лет главным героям из сказки 12 месецев
Ответить