Выпыши из текста на с.90 все словосочетания, в которых зависимыми словами являются существительные в форме Т.п. ед. или мн.ч ЛЕТНИЙ ЗНОЙ Стояла жара. Мы шли сосновыми лесами. Кричали медведки. Пахало сосновой корой и земляни...
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Выпыши из текста на с.90 все словосочетания, в которых зависимыми словами являются существительные в форме Т.п. ед. или мн.ч ЛЕТНИЙ ЗНОЙ Стояла жара. Мы шли сосновыми лесами. Кричали медведки. Пахало сосновой корой и земляникой. Над верхушками сосен неподвижно висел ястреб. Лес был накалён от зноя. Мы отдыхали в густых чащах осин и берёз. Там дышали запахом травы и корней. К вечеру мы вышли к озеру. На небе блестели звёзды. Утки с тяжёлым свистом летели на ночлег. (К. Паустовский) Выпиши из текста два прилагательных, пять существительных и три глагола с без ударными гласными в корне, рядом напиши проверочные слова. Спиши выделенное предложения. Подчеркни основу и выпиши словосочетания. Запиши подчёркнутое слово в начальной форме, сделай его звукобуквенный разбор.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сосновыми лесами,сосновой корой и земляникой,запахом травы,запахом корней,с тяжелым свистом.... 2)сосновой,тяжелым 3)жара,медведки,ястреб,лес,утки 4)стояла(первая о)-стоя,висел(первая и)-повис 5)
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