Выражение подлежащего различными частями речи, какие предложений можно сказать?
Русский язык
Выражение подлежащего различными частями речи, какие предложений можно сказать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например, подлежащее можно выразить глаголом) пример: дурака учить - только портить.
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