Вырази в заданных единицах длины. б)5000м,20дм,

Математика
Вырази в заданных единицах длины. б)5000м,20дм,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5000м=5000см или 50ц или 5 т 20дм=200см или 2ц или 2м
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