Выразите десятичной дробью 30% , 7% , 250%

Математика
Выразите десятичной дробью 30% , 7% , 250%
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
876 (2,4)!!! ставлю 15 пкт
Ответить
История
Кочевники государство которых уничтожили франки в конце VIII
Ответить
Алгебра
(2^10)*^3/2^33 как решать?Помогите.
Ответить
Математика
Помогите решить, затрудняюсь.
Ответить
Русский язык
Твердые не парные шипящие согласные звуки. мягкие не парные согласные звуки.
Ответить