Твердые не парные шипящие согласные звуки. мягкие не парные согласные звуки.

Русский язык
Твердые не парные шипящие согласные звуки. мягкие не парные согласные звуки.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Твёрдые шип.: ц мягкие непарн: й щ ч
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