Твердые не парные шипящие согласные звуки. мягкие не парные согласные звуки.
Русский язык
Твердые не парные шипящие согласные звуки. мягкие не парные согласные звуки.
Ответ(ы):
Гость:
Твёрдые шип.: ц мягкие непарн: й щ ч
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