В книге напечатаны рассказ и повесть, которые вместе занимают 80 страниц. Повесть занимает в 4 раза больше страниц, чем рассказ. Сколько страниц занимает рассказ и сколько повесть?
Алгебра
В книге напечатаны рассказ и повесть, которые вместе занимают 80 страниц. Повесть занимает в 4 раза больше страниц, чем рассказ. Сколько страниц занимает рассказ и сколько повесть?
Ответ(ы):
Гость:
Рассказ - х стр,повесть-4х стр. х+4х=80; 5х=80; х=16 стр - рассказ, а повесть 80-16=64 стр.
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