В книге напечатаны рассказ и повесть, которые вместе занимают 80 страниц. Повесть занимает в 4 раза больше страниц, чем рассказ. Сколько страниц занимает рассказ и сколько повесть?

Алгебра

В книге напечатаны рассказ и повесть, которые вместе занимают 80 страниц. Повесть занимает в 4 раза больше страниц, чем рассказ. Сколько страниц занимает рассказ и сколько повесть?

Автор: Гость