Итоги парламентских выборов 1993 года.

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Итоги парламентских выборов 1993 года.
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      События 3-4 октября 1993 г. и последовавшее затем голосование по проекту новой Конституции и выборы в Федеральное Собрание создали новые, особые условия для развития российской многопартийности. Накануне выборов в Федеральное Собрание наиболее актуальной стала проблема создания политических блоков и коалиций.        Устранение оппозиции посредством ее административного запрещения не решило для властей (да и не могло решить) саму проблему оппозиции. Оправившиеся после первого шока оппозиционные партии и организации пытались изменить свою тактику в соответствии с новыми условиями, когда возможности для ведения полноценной политической и пропагандистской деятельности оказались ограниченными. Варианты нового поведения политических сил включали в себя прежде всего:       выход на выборы под собственными флагами;       переблокировку и формирование новых избирательных блоков;       демонстративный отказ от участия в выборах. 
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