50см (квадратных) перевести в : м (квадратные)

Физика
50см (квадратных) перевести в : м (квадратные)
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Ответ(ы):
Гость:
50 см. = 0,5 м. 50 см.² = 0,5 м.²
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