Какое простейшее может питаться как растения
Биология
Какое простейшее может питаться как растения
Ответ(ы):
Гость:
Ну например,эвглена зеленая))
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