Сколько граммов сернистого газа выделяется при взаимодействии 6,4 г меди с избытком концентрированной серной кислоты , если выход его состовляет 85% от теоретически возможно?

Химия

Сколько граммов сернистого газа выделяется при взаимодействии 6,4 г меди с избытком концентрированной серной кислоты , если выход его состовляет 85% от теоретически возможно?

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