Сколько граммов сернистого газа выделяется при взаимодействии 6,4 г меди с избытком концентрированной серной кислоты , если выход его состовляет 85% от теоретически возможно?
Химия
Сколько граммов сернистого газа выделяется при взаимодействии 6,4 г меди с избытком концентрированной серной кислоты , если выход его состовляет 85% от теоретически возможно?
Ответ(ы):
Гость:
2cu +4 h2so4= 2so2 +2cuso4 +2h2o 0,1моль-xмоль 2моль-2моль nCu= 6,4/64=0,1 моль nSo2=0,1*2/2=0,1 моль mSo2= 100℅-mSo2 =n*M= 0,1*85%=8.5г mSo2 = 8,5*85/100=7,22г- ответ
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