Я надолго запомнил этот ясный по-весеннему и теплый по-летнему день. Нужен синта??сический разбор!!
Русский язык
Я надолго запомнил этот ясный по-весеннему и теплый по-летнему день. Нужен синта??сический разбор!!
Ответ(ы):
Гость:
Я - подлежащее выраженное местоимением(одна черта ) надолго обстоят. выражено наречием (штрих-пунктир), запомнил сказ., выраж. гл.,(две черты) этот опред., (волнистая) ясный по-весеннему всё подчёркивать волнистой (опред), и союз, теплый по-летнему тоже волнистой всё (опред)., день дополнение сущ.
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