Я надолго запомнил этот ясный по-весеннему и теплый по-летнему день. Нужен синта??сический разбор!!

Русский язык
Я надолго запомнил этот ясный по-весеннему и теплый по-летнему день. Нужен синта??сический разбор!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я - подлежащее выраженное местоимением(одна черта ) надолго обстоят. выражено наречием (штрих-пунктир), запомнил  сказ., выраж. гл.,(две черты) этот опред., (волнистая) ясный по-весеннему всё подчёркивать волнистой (опред), и союз, теплый по-летнему тоже волнистой всё (опред)., день дополнение сущ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
В книге напечатаны рассказ и повесть, которые вместе занимают 80 страниц. Повесть занимает в 4 раза больше страниц, чем рассказ. Сколько страниц за...
Ответить
Химия
Сколько граммов сернистого газа выделяется при взаимодействии 6,4 г меди с избытком концентрированной серной кислоты , если выход его состовляет 85...
Ответить
Математика
3000 kub.mm=? kub.dm
Ответить
История
Итоги парламентских выборов 1993 года.
Ответить
Биология
Какое простейшее может питаться как растения
Ответить