Выразительно прочитай стихотворение Д. Кедрина. Как ты думаешь, почему оно так называется? Каким настроением пронизано стихотворение? Что помогает ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ Улетают птицы за море, Миновало время жатв, На холодном сером ...

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Выразительно прочитай стихотворение Д. Кедрина. Как ты думаешь, почему оно так называется? Каким настроением пронизано стихотворение? Что помогает ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ Улетают птицы за море, Миновало время жатв, На холодном сером мраморе Листья желтые лежат. Солнце спряталось за ситцевой Занавескою небес, Черно-бурою лисицею Под горой улегся лес. По воздушной тонкой лесенке Опустился и повис Над окном — ненастья вестником Паучок-парашютист. В эту ночь по кровлям тесаным, В трубах песни заводя, Заскребутся духи осени, Стукнут пальчики дождя. В сад, покрытый ржавой влагою, Завтра утром выйдешь ты И увидишь — за ночь — наголо Облетевшие цветы. На листве рябин продрогнувших Заблестит холодный пот. Дождик, серый, как воробышек, Их по ягодке склюет. Запиши 1-е и 3-е предложения, составь их схемы. Найди и выпиши из стихотворения слова с орфорграммами: 1) буквами безударных гласных в корне слова, 2) буквами проверяемых согласных в корне слова. Обозначь орфограммы.

Автор: Гость