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Вышивает куда ппдает ударение
Английский язык
Вышивает куда ппдает ударение
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Гость:
ВышивАет ударение падает на а
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