Вышла ручка от портфеля поставить вопрос к падежу

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Вышла ручка от портфеля поставить вопрос к падежу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вышла от кого? от портфеля
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