Сколько выделяется тепла при полном сгорании 10 кг сухих берёзовых дров? удельная теплота сгорания сухих берёзовых дров 8,4*10^6 дж/кг
Физика
Сколько выделяется тепла при полном сгорании 10 кг сухих берёзовых дров? удельная теплота сгорания сухих берёзовых дров 8,4*10^6 дж/кг
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