Сколько выделяется тепла при полном сгорании 10 кг сухих берёзовых дров? удельная теплота сгорания сухих берёзовых дров 8,4*10^6 дж/кг

Физика
Сколько выделяется тепла при полном сгорании 10 кг сухих берёзовых дров? удельная теплота сгорания сухих берёзовых дров 8,4*10^6 дж/кг
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надеюсь что правильно решила и помогла вам
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Что вам чаще всего вспоминается, когда вы надолго отлучаетесь из своего дома? Расскажите о деталях которые особенно ярко вспоминаются
Ответить
Черчение
Проицыравание что это
Ответить
Математика
Решите 7?7?7?7=1;7?7?7?7?=3;7?7?7?7=2;7?7?7?7=4
Ответить
Английский язык
Помагите стр 42 номер 3 отмечу лучшем
Ответить
Химия
3) задание выполнить все а б в
Ответить