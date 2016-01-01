3) задание выполнить все а б в
Химия
3) задание выполнить все а б в
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) Znº + Cl2º = ZnCl2 Znº - 2e = Zn(2+)| 2 | 1 - восстановитель Cl2º + 2e = 2Cl(-)| 2 | 1 - окислитель б) P2O5 + 5C = 2P + 5CO 2P(5+) + 10e = 2Pº | 2 | 1 - окислитель Cº - 2e = C(2+) | 10 | 5 - восстановитель в) 2K(+)Cl(5+)O3(2-) = 2KCl(-) + 3O2º 2O(2-) - 4e = O2º | 6 | 3 - восстановитель Cl(5+) + 6e = Cl(-) | 4 | 2 - окислитель
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